НБУ дозволив ще одному банку не повертати депозити

Національний банк України (НБУ) ввів тимчасову адміністрацію у ВАТ «Інноваційно-промисловий банк» ("Інпромбанк", м.Харків).

Як сказано в листі Нацбанку №47-212/12348 від 11 вересня 2009 року, тимчасову адміністрацію введено на підставі постанови НБУ №543 від 10 вересня 2009 року.

Тимчасова адміністрація вводиться з 11 вересня строком на один рік, тимчасовим адміністратором призначено Олексія УГРІМОВА.

«З метою створення сприятливих умов для відновлення фінансового стану банку введено мораторій на задоволення вимог кредиторів строком на три місяці - з 11.09.2009 до 10.12.2009 р», - йдеться в листі Нацбанку.

Довідка УНІАН. "Інпромбанк" засновано в 1993 році і на сьогодні він входить до 4-ої групи українських банків.

За підсумками першого півріччя 2009 року банк одержав прибуток у 192 тис. грн.

За даними НБУ, на 1 липня 2009 року до складу акціонерів банку входили: Олег ТОКАР - 15,0226%, Олег ГАПОН - 14,6878%, Олексій ЛЕЛЮК - 11,8821%, Сергій ПРОБИЛОВ - 10,0004%, Володимир СЕМИНОЖЕНКО - 13,3327%, Віра ЧЕТВЕРИКОВА (опосередкована участь) - 11,8821%.