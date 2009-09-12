У вчорашній перестрілці в Києві брав участь брат народного депутата

У вчорашніх «розборках» із застосуванням вогнепальної зброї брав участь брат народного депутата України (фракція Партії регіонів) Ельбруса ТЕДЕЄВА Роберт, громадянин Російської Федерації.

Про це УНІАН повідомили в Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України.

Як зазначили в міліції, після інциденту він залишив місце пригоди на автомобілі, який належить Е.ТЕДЕЄВУ.

Зараз правоохоронці вживають заходів з розкриття злочину і встановлення та затримання всіх осіб, які в ньому брали участь.

Як повідомляв УНІАН, вдень 11 вересня на території Голосіївського парку (Голосіївський район Києва) стався конфлікт “між двома групами осіб різних країн Кавказького регіону”. Під час з’ясування відносин було застосовано вогнепальну зброю та пристрої для відстрілу гумових куль. В результаті цього троє конфліктуючих потрапили до 10-ї міської клінічної лікарні. Інші учасники інциденту втекли з місця події. У столиці було введено в дію план перехоплення «Сирена».

Сьогодні в лікарні помер один із трьох поранених під час вчорашньої перестрілки в Голосіївському парку Києва, двох інших – прооперовано.

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У Партії регіонів називають передвиборчою провокацією проти неї спробу Міністерства внутрішніх справ "приписати" народного депутата від ПР Ельбруса ТЕДЕЄВА до інциденту в Голосіївському парку Києва.

Про це йдеться у заяві прес-служби Партії регіонів, переданій УНІАН.

Як зазначають автори заяви, "11 вересня у Голосіївському парку м. Київ мав місце інцидент із застосуванням вогнепальної зброї. При цьому, згідно з міліцейськими зведеннями, на місці події було зафіксовано автомобіль, який нібито належав народному депутату від Партії регіонів Ельбрусу ТЕДЕЄВУ".

При цьому у Партії регіонів переконані, що "політично заангажовані ЗМІ, не перевіривши інформацію, одразу ж висунули версію причетності депутата до згаданих подій".

У зв’язку з цим у ПР заявляють, що в даному випадку “зроблено чергову спробу скомпрометувати Партію регіонів в контексті президентських виборів".

Водночас у Партії регіонів наголошують, що "автомобіль, про який йдеться, не належить Е.ТЕДЕЄВУ, а лише використовується ним у випадку виникнення потреби".

Крім того, у прес-службі запевняють, що "довідавшись із повідомлень ЗМІ про те, що в інциденті у Голосіївському парку було зафіксовано саме це авто, депутат одразу ж прибув до райвідділу міліції і дав усі необхідні роз’яснення, до речі, у присутності власника зазначеного транспортного засобу".

Водночас "регіонали" наголошують на тому, що "жодного брата Е.ТЕДЕЄВА, який нібито брав участь у інциденті, на місці інциденту не було і бути не могло з тієї причини, що той проживає в Росії, а востаннє перебував у Києві кілька місяців тому".