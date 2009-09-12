Тимошенко: бюджет буде поданий вчасно

Уряд має намір остаточно затвердити проект державного бюджету на 2010 на засіданні 14 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на позачерговому розширеному засіданні уряду щодо підготовки проекту держбюджету на 2010 рік.

«На основі нашого сьогоднішнього обговорення сьогодні, завтра й у понеділок Міністерство фінансів вноситиме всі необхідні зміни до бюджету, й у понеділок ми проводитимемо остаточне засідання уряду, на якому затверджуватимемо остаточний проект бюджету й передаватимемо до Верховної Ради», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр підкреслила, що уряд відповідно до Бюджетного кодексу внесе проект держбюджету до парламенту не пізніше 15 вересня.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що проект держбюджету на 2010 рік формувався виходячи з розвитку економіки країни в 2009 році в умовах світової фінансової кризи.

«Бюджетний 2009 рік уже підходить до завершення. Ми вже думаємо про наступний 2010 рік і готуємо розрахункові прогнози на 2011 рік», - повідомила вона.

Водночас прем`єр-міністр прогнозує жорстку критику проекту Державного бюджету-2010 опонентами уряду.

«Сьогодні вже ні в кого немає сумніву, що здоровий глузд давно залишив парламент. Там просто вакханалія, розбрід, хитання, абсолютно чиста піарщина й порожні амбіції, які абсолютно нічим для країни не наповнені. Тому я абсолютно усвідомлюю, що проект бюджету на 2010 рік проходитиме або надзвичайно важко, або взагалі може бути не прийнятий до завершення президентських перегонів», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр висловила жаль, що безвідповідальність політиків таким чином відбивається на житті країни.

«Я думаю, що така нечесна й жорстока по відношенню до України політична конкуренція викличе шторм критики проти того проекту бюджету, який ми представлятимемо. «Я переконана, що всі кандидати в Президенти всіх рівнів і мастей в один голос кричатимуть, який страшний бюджет», - додала вона.

Водночас прем`єр-міністр підкреслила, що уряд не має наміру відступати ні на крок, і проведе бюджет на 2010 рік за допомогою інших механізмів, зокрема через ухвалення відповідних постанов Кабінету міністрів.

«Одночасно з презентацією проекту бюджету у Верховній Раді ми відразу ж невідкладно почнемо готувати проект постанови уряду про виконання бюджету на 2010 рік, який із 1 січня застосовуватиме всі реформовані міжбюджетні відносини на користь місцевих общин. А крім того, я хочу вас запевнити, що ми зробимо всі кроки для того, щоб постанови уряду не були заветовані ніким», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.