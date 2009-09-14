Хасиди кажуть міліції: "Ша"

Не перетворювати місце паломництва хасидів у місті Умань Черкаської області на резервацію просить місцеву владу та правоохоронців Міжнародний благодійний фонд імені рабина Нахмана.

Як повідомив кореспонденту УНІАН представник Міжнародного благодійного фонду імені рабина Нахмана рабин Даніель ДАЯН, під час охорони паломників-хасидів міліція не повинна порушувати прав уманчан. Під час паломництва хасидів до Умані на святкування Рош-га-Шан - іудейського Нового року, міліція встановлює кілька загороджувальних кордонів на підходах до місця святкування - могили цадика Нахмана. А для місцевого населення встановлюється пропускний режим.

Хасиди погодилися з громадськими організаціями Умані, які не один рік протестують проти запровадження спеціального пропускного режиму в Умані під час паломництва.

Представники правоохоронних органів, заявляють, що така форма охорони законна. Правоохоронці остерігаються терактів, хоча місцеве населення виявляє до хасидів терпимість і толерантність.

Як повідомляв УНІАН, очікується, що 19-20 вересня до Умані приїдуть святкуватимуть іудейський новий рік – Рош-га-Шана близько 25 тис. хасидів-паломників.