У порту «Південний» відкрили потужний зерновий термінал

Відкриття унікального вантажного комплексу з перевалки і зберігання зернових вантажів, створення якого інвестував «ПриватБанк», відбулося сьогодні на 34-му причалі морського порту «Південний», передає кореспондент УНІАН.

Як заявив на урочистій церемонії автор проекту і соінвестор комплексу Сергій ФРОЛОВ, новий термінал може приймати судна водотоннажністю до 80 тис. тонн, оскільки глибина причалу терміналу становить 15 метрів. Потужність комплексу – 120 тис. тонн одночасного зберігання зернових вантажів. Продуктивність зернозавантажувального механізму – 1,2 тис. тонн на годину дозволяє завантажити судно вантажопідйомністю 80 тис. тонн протягом 2,5 доби, а судно, вантажопідйомністю 100 тис. тонн, – за 3,5 доби.

За словами С.ФРОЛОВА, введення в експлуатацію найсучаснішого в країні зернового терміналу потужністю перевалки вантажів понад 2 млн. тонн на рік значно розширює можливості України зі збільшення експорту зернових на світовий ринок. Завдяки безперебійному інвестуванню проекту «ПриватБанком» термінал вдалося спорудити в акваторії Аджалицького лиману лише за три роки.

Як заявив перший заступник голови правління «ПриватБанку» Юрій ПІКУШ, «найважливіше у нинішній події пуску терміналу те, що проект реалізований у важкий час для економіки України». Від імені керівництва «ПриватБанку» він привітав будівельників, транспортників, землеробів із завершенням будівництва сучасного комплексу і прийомом під вантаження 35-тисячотонного судна-зерновоза.

На церемонії пуску терміналу також виступили керівник компанії-генпідрядника будівництва – ВАТ «Укрхліббуд» Сергій ПАЛІЙЧУК, начальник порту «Південний» Юрій КРУК, головний інженер будівельної компанії «Вест» Віктор КОЛОМІЄЦЬ, голова Комінтернівської райдержадміністрації Людмила ПРОКОПЕЧКО та інші.

Як зазначив заступник директора ТОВ «Бориваж» Віталій ФЕДОРОВ, на терміналі створено 120 робочих місць, у вигляді платежів до держбюджету щорічно буде надходити не менш як 440 млн. грн.

Технологічний процес функціонування терміналу здійснюється на трьох основних ділянках – приймання, зберігання і відвантаження зерна на судна. Причому, можливий прийом зерна як залізницею, так і з автомобілів: здійснюється розвантаження автомобілів на двох станціях терміналу, кожна з яких може приймати по 3 вантажівки одночасно (сумарна інтенсивність становить 1200 тонн на годину).

Під час розробки проекту були враховані особливості сезонних постачань. У період збирання частина зерна вивозиться автомобілями прямо з ланів, і прийом ведеться тільки з автотранспорту. За розрахунками фахівців, сумарна інтенсивність розвантаження дозволить ліквідувати у період жнив автомобільні пробки, позбавить термінал і водіїв від втрат часу. Залізничні партії зерна формуватимуться у пізніший період.

Причал терміналу спроектований у вигляді естакади на металевих палях із складано-монолітною залізобетонною верхньою будовою. Компонування комплексу з берегом виконана так, щоб забезпечувати стійкість берегового укосу. Подача зернових вантажів на причал здійснюється конвеєрними галереями сумарною довжиною близько 500 метрів. Щоб виключити простій суден через вихід з ладу будь-якого транспортного механізму, передбачена робота транспортних потоків у паралельному режимі.

Створені умови для комфортної роботи на терміналі, причому не тільки свого персоналу. Зокрема, передбачено будівництво їдальні, яку зможуть відвідувати також водії і працівники сусідніх підприємств. У адміністративній будівлі для приїжджих передбачений комплекс відпочинку. Всі ці додаткові капітальні вкладення орієнтовані на розвиток і довгострокову співпрацю з торговим домом «Приват».