Завтра київське метро працюватиме довше на 30 хвилин
17:43, 15 вересня 2009Суспільство
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Гратимуть «Динамо» та «Рубін» (Росія)
В ніч з 16 на 17 вересня роботу столичного метрополітену буде продовжено на 30 хвилин.
Про це повідомляє прес-служба КП “Київський метрополітен”.
Зміни в режимі роботи підземки пов’язані з проведенням 16 вересня цього року на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського футбольного матчу між клубами «Динамо» (Київ) – «Рубін» (Казань, Росія).
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