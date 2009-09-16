Тимошенко хоче знати, що робиться в лісі

17 вересня прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО очікують на Житомирщині.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської обласної державної адміністрації.

На цей день заплановано проведення в області за участю Ю.ТИМОШЕНКО Всеукраїнської наради працівників лісового господарства. У нараді візьмуть участь провідні фахівці галузі, вчені, лісівники, урядовці.

Нагадаємо, що Житомирщина займає перше місце за кількістю лісів в Україні. Лісова галузь тут надзвичайно розвинута, надходження від реалізації виробленої нею продукції складають суттєву частку бюджету регіону.