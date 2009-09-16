Тимошенко хоче знати, що робиться в лісі
07:07, 16 вересня 2009Суспільство
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Прем`єр проведе на Житомирщині нараду
17 вересня прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО очікують на Житомирщині.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської обласної державної адміністрації.
На цей день заплановано проведення в області за участю Ю.ТИМОШЕНКО Всеукраїнської наради працівників лісового господарства. У нараді візьмуть участь провідні фахівці галузі, вчені, лісівники, урядовці.
Нагадаємо, що Житомирщина займає перше місце за кількістю лісів в Україні. Лісова галузь тут надзвичайно розвинута, надходження від реалізації виробленої нею продукції складають суттєву частку бюджету регіону.
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