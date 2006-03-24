Вибух на ”Азовсталі”: є постраждалі

Вчора о 20.55 на металургійному комбінаті "Азовсталь" у Маріуполі Донецької області стався вибух з послідуючим горінням в доменній печі №3. Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, постраждало троє робітників, яких у стані середнього ступеня важкості госпіталізовано до міської лікарні №2. Вибухом пошкоджено внутрішню цегляну кладку печі та водопровід, що призвело до підтоплення і аварійного відключення електропідстанції.

В 00.28 24 березня підрозділами Державної пожежної охорони МНС України пожежу ліквідовано. Із шести доменних печей тимчасово призупинено роботу першої та четвертої, на третій - проводяться відновлювальні роботи.

Попередня причина вибуху - порушення технологічного процесу.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС України у Донецькій області.