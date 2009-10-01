Тимошенко доручила підтримати читання на 5 років наперед

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО доручила Міністерству культури і туризму протягом місяця розробити державну цільову програму з підтримки і розвитку читання на період до 2015 року.

Як передає кореспондент УНІАН, таке доручення Ю.ТИМОШЕНКО дала чиновникам міністерства сьогодні на засіданні Кабміну.

«Я прошу вас протягом місяця розробити цю програму, щоб ми розглянули її на засіданні уряду, затвердили, щоб уже з урахуванням цієї програми відкоригувати наш проект бюджету на 2010 рік», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр також доручила Міністерству фінансів розглянути можливість коригування бюджету на 2010 рік з урахуванням необхідних коштів для фінансування цієї програми.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО доручила Міністерству культури і туризму розробити державну програму з інформатизації бібліотек. «Це також має бути окрема цільова програма, котру я хотіла б, щоб ви розробили теж протягом місяця», - доручила глава уряду.

Прем`єр-міністр також доручила уряду вжити заходів з поліпшення збереження бібліотечних фондів і соціального захисту бібліотекарів. Профільним міністерствам також доручено розглянути можливість прирівнювання бібліотекарів звичайних бібліотек до співробітників сфери освіти, а наукових – до наукових співробітників.

Уряд має намір з 1 жовтня на 50% підвищити зарплату бібліотекарям. «Є такі категорії людей у країні, до яких відносяться, у тому числі й працівники бібліотечної сфери, яких необхідно підтримати невідкладно. Ми порадилися, і ухвалили рішення з 1 жовтня всім працівникам бібліотек підвищити заробітну плату на 50%», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Крім того, прем`єр-міністр повідомила, що з 1 січня 2010 року працівникам бібліотек виплачуватиметься матеріальна допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки. За її словами, на ці цілі в проекті державного бюджету на 2010 рік передбачено 239 млн. грн.