У Житомирі Держгірпромнагляд вимкнув одразу 80 ліфтів
08:40, 01 жовтня 2009Суспільство
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Дозволів немає на жодний
У Житомирі Держгірпромнагляд заборонив експлуатацію 80 ліфтів.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі територіального відділення Держгірпромнагляду в Житомирській області.
Заборона пов`язана з відпрацюванням ліфтами граничного терміну експлуатації - понад 25 роки.
Також у повідомленні підкреслюється, що на даний час жодне з перевірених управлінням Держгірпромнагляду ліфтових підприємств Житомира не має дозволу на експлуатацію ліфтів.
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