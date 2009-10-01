У Житомирі Держгірпромнагляд вимкнув одразу 80 ліфтів

У Житомирі Держгірпромнагляд заборонив експлуатацію 80 ліфтів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі територіального відділення Держгірпромнагляду в Житомирській області.

Заборона пов`язана з відпрацюванням ліфтами граничного терміну експлуатації - понад 25 роки.

Також у повідомленні підкреслюється, що на даний час жодне з перевірених управлінням Держгірпромнагляду ліфтових підприємств Житомира не має дозволу на експлуатацію ліфтів.