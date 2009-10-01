Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому за 8,25 грн./дол., продають – за 8,39 грн./дол., курс трохи підвищився порівняно з 30 вересня.

Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 8,20-8,32 грн./дол., з продажу – в межах 8,34-8,40 грн./дол.

Середній курс купівлі-продажу євро в українських банках не змінився порівняно з 30 вересня і сьогодні становить 12,02/12,34 грн./євро.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 11,85-12,22 грн./євро, з продажу – в межах 12,18-12,45 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля у комбанках порівняно з 30 вересня підвищився на 1% і становить 0,2685 грн./рубль, курс продажу майже не змінився – 0,2806 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,26-0,275 грн./рубль, з продажу – в межах 0,275-0,285 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара у банках Києва становить 8,27 грн./дол., продажу – 8,38 грн./дол., курс майже не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 8,20-8,32 грн./дол., з продажу – в межах 8,35-8,40 грн./дол.

Середній курс купівлі-продажу євро в банках Києва не змінився порівняно з 30 вересня і сьогодні складає 12,09/12,32 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 11,96-12,22 грн./євро, з продажу – в межах 12,18-12,40 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля у комбанках столиці порівняно з 30 вересня підвищився на 1,8% і становить у середньому 0,2682 грн./рубль, продажу – знизився на 0,3%, до 0,2805 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,26-0,274 грн./рубль, з продажу – в межах 0,278-0,285 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні у банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 8,18/8,39 грн., євро – 11,95/12,42 грн., рубль – 0,22/0,285 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,20/8,40 грн., євро – 11,75/12,40 грн., рубль – 0,26/0,28 грн.

«Укргазбанк»: долар США – 8,25/8,40 грн., євро – 12,00/12,30 грн., рубль – 0,269/0,279 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 1 жовтня, становить: гривні до долара США – 8,04, до євро – 11,720257, до російського рубля – 0,26672.