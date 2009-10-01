«Opel» врізався в дерево: троє загиблих

Сьогодні в Мар’їнці Донецької області в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули три особи.

Як повідомили у Центрі пропаганди Головного управління МНС у Донецькій області, автомобіль «Opel» врізався в дерево на узбіччі дороги. В результаті ДТП загинув водій, 1987 р.н., а також двоє пасажирів - чоловіки 1965 і 1985 років народження.

Причини і обставини надзвичайної події розслідуються.