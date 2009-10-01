Росія підвищила експортне мито на нафту

Експортне мито на російську сиру нафту з 1 жовтня збільшується до 240,7 доларів за тонну, на світлі нафтопродукти - до 174,5 доларів за тонну, на темні - до 94,0 доларів за тонну.

Відповідну постанову підписав прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН, передає РІА "Новости".

У вересні експортне мито на нафту Urals становило 238,6 доларів, мито на світлі нафтопродукти - 173,1 долар за тонну, на темні нафтопродукти - 93,2 долара за тонну.

З 1 березня поточного року у зв`язку із стабілізацією ціни на нафту на рівні 43 доларів за барель ставка експортного мита на російську нафту зросла до 115,3 доларів за тонну. Це було перше підвищення вивізного мита на нафту за чотири місяці.

З квітня його знову було знижено - до 110 доларів за тонну. У травні, червні, липні, серпні і вересні мито знову підвищувалося.

На сьогодні середня ціна на російську нафту коливається в межах 70 доларів за барель: так, з 15 серпня по 14 вересня, за даними моніторингу Мінфіну РФ, вона становила 69,58 доларів за барель.