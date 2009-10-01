Митниця забрала яхту вартістю 8 мільйонів

Миколаївські митники вилучили яхту вартістю 8 млн. грн., яка вчасно не залишила українські води.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держмитслужби, співробітники митниці під час здійснення оперативно-контрольних заходів встановили, що вітрильна яхта «Aнна» під прапором Беліз (Центральна Америка) у встановлений строк не вивезена з України та перебуває на території ВАТ «Суднобудівельний завод «Лиман» у зоні діяльності Миколаївської митниці.

За даними прес-служби, “ще у липні минулого року з румунського порту Суліна в одеський порт (зона діяльності Південної митниці) прибула яхта, яка належала одній з компаній Белізу. Матрос яхти (громадянин Молдови) на підставі доручення, отриманого від компанії - господаря яхти, дав зобов’язання про зворотне вивезення судна до липня 2009 року. У жовтні минулого року яхту переправили до Миколаєва. Матрос, який не вивіз яхту за межі митної території України у встановлений строк, мабуть, вважав, що обидві митниці про неї забули, отже спробував обійти закон”.

За даним фактом працівники Миколаївської митниці склали протокол про порушення митних правил за ознаками статей 348 (порушення зобов’язання про зворотне вивезення товарів) та 330 (неподання митному органу документів, необхідних для здійснення митного контролю) Митного кодексу України.