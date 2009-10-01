Україна скоротила видобуток вугілля

За оперативними даними Міністерства вугільної промисловості України, вуглевидобувні підприємства України у січні-вересні 2009 року скоротили видобуток вугілля на 8,7%, або на 5,151 млн. тонн, порівняно з аналогічним періодом 2008 року, – до 53,522 млн. тонн.

Як повідомили УНІАН в Мінвуглепромі, видобуток коксівного вугілля за звітний період скоротився на 9,1%, або на 1,904 млн. тонн, - до 18,986 млн. тонн, енергетичного, - на 8%, або на 3,047 млн. тонн, - до 34,735 млн. тонн.

При цьому у вересні поточного року видобуток вугілля скоротився на 6,7%, або на 418 тис. тонн, порівняно з вереснем 2008 року – до 5,774 млн. тонн.

Як повідомили в міністерстві, вуглевидобувні підприємства Мінвуглепрому в січні-вересні поточного року перевиконали встановлене міністерством планове завдання з видобутку вугілля на 3,3%, або на 913,2 тис. тонн, зокрема з видобутку коксівного вугілля – на 4,6% (300 тис. тонн), енергетичного – на 2,9% (614 тис. тис. тонн).

Підприємства Мінвуглепрому в січні-вересні поточного року видобули 28,666 млн. тонн рядового вугілля, зокрема коксівного – 6,851 млн. тонн, енергетичного – 21,815 млн. тонн.

Довідка УНІАН. Вуглевидобувні підприємства України в 2008 році збільшили видобуток вугілля на 2,8%, або на 2,116 млн. тонн, порівняно з 2007 роком, до 77,654 млн. тонн.

Раніше у Мінвуглепромі прогнозували, що видобуток вугілля державними шахтами в 2009 році скоротиться на 7,2% - до 42,7 млн. тонн, що пов`язано зі зниженням попиту на вугільну продукцію.