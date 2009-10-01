Підозрюваних у підривах автомобілів затримано в Одесі

Співробітники Управління кримінального розшуку УМВС України в області затримали двох одеситів, підозрюваних у скоєнні резонансних злочинів, - підривів автомобілів.

Як повідомили УНІАН в ЦГЗ облуправління міліції, «під час розслідування кримінальної справи, порушеної за ознаками ст. 296 ч. 4 Кримінального кодексу України, встановлено, що громадяни 1983 і 1972 років народження причетні до підривів автомобілів керівника МРЕО-1 Одеси і директора приватного підприємства».

Внаслідок підриву першого з автомобілів 14 лютого поточного року одержав осколкові поранення грудної клітки, живота і ноги підполковник міліції. Він постраждав, коли підійшов до свого автомобіля «Тойота Прадо», що знаходився біля дому по вулиці Щорса. Постріли було зроблено з саморобного пристрою, вилученого з місця події. За даними експертів, в дію його було приведено дистанційно.

В епіцентрі другої кримінальної події опинилася іномарка «Тойота Ленд Круїзер», що належить директорові приватної фірми. 31 липня пролунав вибух під днищем цього автомобіля на вулиці Отамана Головатого. Пошкодження одержали також автомобілі, що стояли поряд, вилетіли шибки у вікнах кількох квартирах розташованого поблизу багатоповерхового будинку.

Як повідомив співробітник ЦГЗ Володимир ШАБЛІЄНКО, під час слідства затримані зізналися, що скоїли злочини «на ґрунті неприязних відносин» до потерпілих з боку одного з підозрюваних.

За місцем проживання затриманих вилучено компоненти для виготовлення вибухових речовин і пристрої для їх використання. Вилучені речові докази передано на експертизу.