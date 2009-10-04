Україна має вжити заходів із стимулювання приватних інвестицій

Щоб не нарощувати відставання в післякризовий період, Україна повинна вжити заходів щодо стимулювання приватних інвестицій, заявив в інтерв`ю «Дзеркалу тижня» новий віце-президент Світового банку по регіону Європи і Середньої Азії Філіпп Ле УОРУ.

Він наголосив, що Україні необхідно добитися внутрішньополітичного консенсусу, аби вжити необхідних заходів з проведення жорсткішої фіскальної політики, дерегулювання й поліпшення умов підприємницької діяльності, а також забезпечити реформування енергетичного сектору, систем охорони здоров`я й освіти, пенсійної системи, щоб зробити їх справедливішими, ефективнішими і підвищити якість державних послуг.

«Прогрес у цих сферах розблоковує додаткову міжнародну допомогу. Але ще важливіше розблоковувати приватні інвестиції, аби Україна не скотилася назад і не нарощувала відставання в післякризовий період», - відзначив Ф.Ле УОРУ.

За словами віце-президента Світового банку, Україні потрібно вживати заходів, які не завжди популярні, але необхідні для повернення до стабільного зростання.

«Україна має величезний потенціал - і це загальновизнаний факт. Але щоб реалізувати його, особливо в умовах глобальної економічної конкуренції, яка після кризи посилиться, українські політичні лідери повинні будуть рішуче вести країну важким, але необхідним шляхом реформ і модернізації», - переконаний Ф.Ле УОРУ.