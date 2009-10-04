З вівторка в Україні - приморозки до мінус 4°

Завтра, 5 жовтня, на території України збережеться суха й відносно тепла погода.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, подекуди невеликий дощ очікується лише в Криму та Приазов’ї. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, поривчастий.

Температура вночі становитиме 5-10° тепла, вдень 14-19°, в Карпатах вночі 0-5° тепла, вдень 11-16°, у південній частині вночі 9-14°, вдень 18-23°.

У Києві та Київській області завтра без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі по області 5-10° тепла, вдень 14-19° тепла, у Києві вночі 8-10° тепла, вдень 16-18°.

Разом з тим вночі 6-7 жовтня на більшій частині території України, за винятком узбережжя морів, на поверхні ґрунту та місцями (крім півдня) і в повітрі очікуються приморозки 0-4°.