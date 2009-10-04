Україна віддасть за борги 20 мільярдів доларів

Сукупний обсяг платежів за зовнішніми боргами України в наступному році становитиме 20,3 мільярди доларів.

Про це йдеться у основних засадах грошово-кредитної політики на наступний рік, повідомляє сайт НБУ.

"Платежі за прямим та гарантованим державою боргом в наступному році становитимуть не менше ніж 2,3 млрд. доларів США, а за приватним боргом – більше ніж 18 млрд. доларів США", - йдеться у документі.

Крім того, "прогнозується зростання світової економіки на рівні 2,5%".

"Такі очікування створюють для України умови поступового відновлення зовнішнього попиту на продукцію вітчизняного експорту. Утім, темпи його зростання в 2010 році ще не матимуть значного прискорення", - йдеться у документі.

Водночас, тривалий період попереднього зниження внутрішнього попиту, формуватиме підґрунтя для стримування темпів зростання імпорту.

Також очікується, що у наступному році дефіцит рахунку поточних операцій платіжного балансу може становити 0,1 % від ВВП.

"Зазначені внутрішні та зовнішні умови залишають значні ризики розвитку грошово-кредитної сфери в наступному році, більшість з яких знаходитимуться поза межами прямого впливу монетарних інструментів та механізмів грошово-кредитної політики", - наголошується у документі.

"Найбільш небезпечним може виявитися несприятлива кон’юнктура на світових ринках за основними товарними групами українського експорту", - йдеться у основних засадах грошово-кредитної політики.

Крім того, у документі зазначається, що "стабілізація фінансового ринку та очікувана активізація розвитку внутрішнього ринку створюватимуть умови для поступового відновлення інвестиційних процесів із підвищенням ролі внутрішніх інвестицій у стимулюванні розвитку реального сектору економіки".

"Вплив на внутрішні ціни суттєвої девальвації обмінного курсу гривні компенсуватиметься збільшенням насиченості внутрішнього ринку товарами вітчизняного виробництва та зменшенням рівня доходів населення, що спостерігається у 2009 році", - наголошується у основних засадах.

"Сукупна дія зазначених чинників обумовлюватиме помірні темпи інфляції", - зазначається у документі.

Українська правда