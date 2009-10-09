У Севастополі на «зебрі» джип на смерть збив жінку з дитиною

У Севастополі вчора увечері сталося ДТП, в результаті якого загинули 25-річна жінка і трирічна дівчинка.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі відділу ДАІ Управління МВС України в Севастополі, 32-річний місцевий житель, водій автомобіля «Тойота Ленд Крузер», рухаючись автодорогою Севастополь-Інкерман, на неосвітленій ділянці наїхав на двох пішоходів: 25-річну жінку і трирічну дівчинку, які переходили проїжджу частину дороги позначеним нерегульованим пішохідним переходом.

В результаті ДТП дитина від одержаних травм померла на місці аварії. Жінка померла в машині “швидкої допомоги”.