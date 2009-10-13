«Студентське братство» починає просвітницьку акцію по місцях боїв УПА

Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Студентське братство» розпочинає інформаційно-просвітницьку акцію по місцях антинімецьких військових операцій УПА 1942-43 років.

Як повідомив кореспонденту УНІАН лідер «Студентського братства» Олег ЯЦЕНКО, з цією метою 13 жовтня розпочнеться прес-тур до місць визначних боїв Української повстанської армії з німцями.

За словами голови «Студентського братства», під час заходу, організованого напередодні свята Покрови і 67-ї річниці створення УПА, у рамках студентської історико-краєзнавчої експедиції до Рівненської та Волинської областей ветерани УПА продемонструють журналістам і молоді місця військових операцій УПА 1942-43 років, зокрема, відрізок колії на залізниці Рівне-Луцьк (у районі Клевані), де під час Сталінградської битви наприкінці 1942 - початку 1943 років загони УПА підривали німецькі військові ешелони.

Також, за словами О.ЯЦЕНКА, учасники заходу побачать нещодавно відновлене коштом Німеччини поховання німецьких солдат, вбитих у бою з УПА.

За словами організатора акції, відбудеться відвідання містечка Колки, де з квітня по листопад 1943 року знаходився центр так званої Колківської республіки, створеної УПА на базі звільнених від фашистів районів Рівненської та Волинської областей. Там під охороною військ УПА діяла українська цивільна влада, працювали заклади середньої та професійно-технічної освіти, медичні і паперові підприємства, частково було відновлено електропостачання, а селяни отримали землю.

Як зазначив О.ЯЦЕНКО, «метою цієї інформаційно-просвітницької акції є поширення правди про Українську повстанську армію, яка ще у 1942 році розпочала боротьбу проти німецьких окупантів, фактично звільнивши значну частину Полісся і Волині ще до повернення Червоної армії».