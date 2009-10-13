З отруєнням насінням дурману госпіталізовані чотири школярі
23:47, 13 жовтня 2009Суспільство
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Повідомлення з Кривого Рогу
У Кривому Розі через вживання насіння дурману госпіталізовано четверо школярів 1994 року народження.
Про це УНІАН повідомили в Центрі пропаганди Головного управління МНС у Дніпропетровській області.
9-класники дитячого будинку №3 Саксаганського району міста наїлися насіння дурману під час неорганізованої прогулянки.
Наразі постраждалі перебувають у відділення дитячої токсикології лікарні №8 Кривого Рогу в стані середньої тяжкості.
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