Олена Полюхович просить Ющенка прибрати людей Луценка

Матір постраждалих від насильства дітей просить забезпечити їй охорону силами, що не підпорядковані МВС.

Як повідомляє “Українська правда”, про це йдеться у зверненні матері дітей Олени ПОЛЮХОВИЧ до Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Матір у своєму зверненні висловлює побоювання за життя та здоров`я себе, дітей та близьких людей. Крім того, вона вважає недостатньою охорону силами структур МВС “через тиск на неї та адвокатів з боку міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА”.

При цьому О.ПОЛЮХОВИЧ зауважує, що Ю.ЛУЦЕНКО "у своїй діяльності фактично виступає в інтересах осіб, що упізнані, як особи, що ґвалтували моїх дітей".

Зокрема, жінка остерігається, що її охорону можуть припинити за відповідним розпорядженням МВС у будь-який час, що може стати підставою знищення її та дітей.

За даними видання, О.ПОЛЮХОВИЧ також просить Президента “про особистий контроль при розгляді Генпрокуратурою її заяви про притягнення Ю.ЛУЦЕНКА до кримінальної відповідальності за розголошення таємниці усиновлення”.

Також матір просить В.ЮЩЕНКА про особисте втручання для передачі справи про розбещення до Генпрокуратури.

За словами О.ПОЛЮХОВИЧ, у неї є всі підстави вважати, що існує реальна загроза життю та здоров`ю її колишнього чоловіка.

Матір побоюється, що "це може бути використано саме з метою недопущення закінчення досудового слідства та направлення справи до суду". "Та з метою недопущення впізнання останнім фігурантів по справі, надання правдивих свідчень", - заявляє вона.

О.ПОЛЮХОВИЧ висловила готовність на першу вимогу Президента чи відповідальних осіб його канцелярії прибути з метою надання додаткових свідчень та для підтвердження вказаних нею фактів.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня народний депутат від Партії регіонів Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО заявив про факти розбещення неповнолітніх в “Артеку ”.

У свою чергу міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО 14 жовтня заявляв, що ще в квітні цього року у справі про розбещення двох неповнолітніх дітей, які відпочивали в «Артеку», висунуто звинувачення і затримано батька цих дітей, а троє працівників дитячого центру проходять у справі як свідки.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, встановлено, що батько цих дітей, який працював журналістом, розлучився з дружиною, проте вона іноді дозволяла йому брати їх з собою на відпочинок, зокрема до «Артеку». Як зазначив Ю.ЛУЦЕНКО, постраждалі діти свого часу були усиновлені подружжям.