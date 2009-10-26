У Москві - уже 444 хворих на «свинячий грип»

Московські лікарні переповнені пацієнтами, хворими на звичайний грип і грип A/H1N1.

Зокрема, за інформацією джерела РІА «Новости»,перша інфекційна лікарня в Москві переповнена пацієнтами, у яких діагностовано звичайний або грип A/H1N1.

За останніми даними, кількість офіційно зареєстрованих випадків свинячого грипу в Москві за останній тиждень виросла на 88 - до 444.

«Дуже багато хворих надходить, місця для всіх не вистачає, тому дехто лежить прямо в коридорах», - сказала співрозмовник агентства, уточнивши, що для хворих на грип у клініці виділено три відділення, кожне з яких розраховане на 40-45 ліжок.

За словами лікаря, серед пацієнтів багато тих, хто був у контакті з хворими і заразився від них.

За словами джерела в московській швидкій допомозі, з аналогічними проблемами зустрічаються й інші столичні лікарні.

«Ми знаємо, що в лікарнях завал, тому тим, у кого хвороба протікає без ускладнень, ми даємо рекомендації і залишаємо їх удома», - заявив він. Госпіталізація відбувається у випадку, якщо у пацієнта спостерігається висока температура, а також супутні ускладнення, наприклад, пневмонія.

Офіційна кількість випадків грипу A/H1N1 в Росії, за даними на 24 жовтня, становить 1,174 тис. Головний державний санітарний лікар РФ Геннадій ОНИЩЕНКО повідомив у суботу, що з цієї кількості лише 594 - ввезені, решта заразилися всередині країни. За словами Г.ОНИЩЕНКА, із 444 хворих на свинячий грип у Москві 194 - діти. 297 випадків із 444 - ввезені.

Як повідомляв УНІАН, 21 жовтня директор НДІ Грипу Олег КИСЕЛЬОВ заявив, що вважає офіційну статистику з грипу заниженою. «Цю цифру потрібно помножати на десять», - вважає О.КИСЕЛЬОВ.