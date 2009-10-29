З початку року ВВП в Україні впав на 15,2%

За розрахунками Національного банку України, зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) у третьому кварталі поточного року порівняно з другим кварталом становило 3,7%, за підсумками 9 місяців п.р. (січень-вересень) падіння ВВП становило 15,2%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістів повідомило джерело в НБУ, яке побажало залишитися неназваним.

Джерело також відзначило, що, враховуючи ситуацію на внутрішньому і зовнішньому ринку, можна чекати, що падіння ВВП поточного року не перевищить 14%.

«Я думаю, що цілком реально можна очікувати падіння на рівні 13-14%», - відзначило джерело.

Як повідомляв УНІАН, Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) погіршив прогноз падіння валового внутрішнього продукту України (ВВП) у 2009 році з 10% (травневий прогноз) до 14%.

Згідно з прес-релізом ЄБРР, прогнози буде оприлюднено у листопаді в Доповіді про процес переходу за 2009 рік.

Окрім того, ЄБРР поліпшив динаміку зростання ВВП України у 2010 році з 0% до 3%.

Нагадаємо, що 15 жовтня Світовий банк оприлюднив свій прогноз макропоказників України. Так, СБ за підсумками 2009 року прогнозує поточного року падіння ВВП України на рівні 15%, інфляцію - 13,8%. У 2010 році СБ очікує зростання ВВП країни на рівні 2,5%, інфляцію – 10,6%.

Держбюджет-2009 розраховано, виходячи з таких прогнозних макропоказників на поточний рік: зростання ВВП – 0,4%, номінальний ВВП – 1,062 трлн. грн., інфляція – 9,5%, індекс цін виробників – 12%.

За даними Держкомстату, падіння ВВП України у першому кварталі поточного року проти аналогічного періоду 2008 року становило 20,3%, у другому кварталі -17,8%.