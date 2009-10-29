На Львівській залізниці запроваджено протиепідемічні заходи

Для працівників «Львівської залізниці» через зростання захворюваності на грип та ГРВІ запроваджено протиепідемічні заходи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив під час прес-конференції головний державний санітарний лікар Львівської області Роман ПАВЛІВ.

«Зокрема, режим дотримання вимоги працювати у масках є обов‘язковим для квиткових касирів, провідників далекого та місцевого сполучень», - наголосив Р.ПАВЛІВ.

Також він зазначив, що до комплексу протиепідеміологічних заходів на залізниці також входить посилення дезинфекційного режиму на залізниці та комплектація всіх вагонів необхідними медичними засобами.

Прес-секретар голови Львівської ОДА Ольга КУЛИК також зазначила, що «тримається на контролі і ситуація у ДП «Львівський аеропорт» та на Львівській митниці. У разі потреби – і тут буде введено додаткові заходи безпеки щодо персоналу та громадян».