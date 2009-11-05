Газпром одержав від Швеції дозвіл на будівництво "Північного потоку"

Швеція дозволила прокладку російського газопроводу "Північний потік" по своїй території, повідомляє AFP з посиланням на слова міністра охорони природи країни Андреаса Карлгре (Andreas Carlgre). Згідно з проектом газопроводу, його нитка має бути прокладена по дну Балтійського моря у територіальних водах Швеції.

В кінці жовтня свій дозвіл на будівництво газопроводу дала Данія. "Північний потік" має бути прокладений через територіальні води цієї країни в районі острова Борнхольм. На початку жовтня "Газпром", який веде будівництво трубопроводу, домовився з данською компанією DONG Energy про збільшення поставок газу в Данію удвічі - до двох мільярдів кубометрів. З 2012 року данська компанія одержуватиме додаткові об`єми газу по "Північному потоку". Поставки газу розраховані на 18 років.

Згідно з проектом, довжина "Північного потоку" складе 1200 кілометрів. Трубопровід буде прокладений по дну Балтійського моря від Виборга до німецького Грайфсвальда. Як очікується, перша нитка газопроводу буде введена в експлуатацію в 2011 році, а друга - в 2012-му. Розрахункова потужність газопроводу складає 55 мільярдів кубометрів газу на рік. Вартість будівництва "Північного потоку" оцінюється в 7,4 мільярда євро. Близько 70 відсотків від вказаної суми оператора проекту компанія Nord Stream має намір залучити в банках.

У Nord Stream "Газпрому" належить контрольний пакет. Ще по 20 відсотків акцій оператора контролюють німецькі компанії Wintershall і E.ON Ruhrgas, а решту дев`ять відсотків - голландська Gasuine. Найближчим часом частка німецьких партнерів в проекті може бути зменшена до 16 відсотків, оскільки до проекту має намір приєднатися французька енергетична компанія GDF Suez.

"Північний потік" мають прокласти територією Росії, Фінляндії, Німеччини, Швеції і Данії. Для того, щоб почати будівництво Nord Stream необхідно одержати від кожної з держав пакет документів, що включає екологічний висновок і дозвіл на будівництво. Згідно з графіком, усі необхідні документи будівельникам "Північного потоку" треба одержати до кінця 2009 року. Укладання підводної частини газопроводу заплановане на 2010 рік.

Лента.ру