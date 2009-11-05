За добу захворіли понад 5 тисяч осіб на Запоріжжі

У Запорізькій області за минулу добу на грип та ГРВІ захворіли понад 5 тисяч осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Запорізької облдержадміністрації з посиланням на дані регіональної санепідемслужби, область за даними захворюваності на грип та ГРВІ наближається до епідпорогу: за минулу добу діагноз “грип” і “ГРВІ” поставлений 5 тис. 300 жителям області.

З метою попередження епідемії обласна влада має намір посилити дотримання карантину в учбових закладах (у ряді вузів області, незважаючи на карантин, студенти продовжували складання іспитів - УНІАН), проведення інформроботи з населенням з метою недопущення паніки і забезпечення жителів засобами індивідуального захисту - в першу чергу, марлевими пов`язками.

"На сьогодні в області виготовлено 220 тисяч марлевих пов`язок. До кінця поточного тижня жителів області планується повністю забезпечити марлевими пов`язками з розрахунку 2 штуки на людину", - повідомив заступник голови Запорізької ОДА Микола ФРОЛОВ.