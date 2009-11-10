Україна і Росія перегорнули сторінку дипломатичних скандалів?

Надзвичайний і Повноважний посол України в Росії Костянтин ГРИЩЕНКО сподівається, що у відносинах України і Росії більше не виникатимуть питання, пов`язані з можливим взаємним висиланням дипломатів.

Про це посол сказав в інтерв`ю УНІАН.

«Цю сторінку в наших відносинах ми перегорнули», - підкреслив К.ГРИЩЕНКО.

За його словами, такі ситуації виникають у відносинах різних країн, іноді навіть дуже близьких союзників, зокрема і в західному світі.

«Складнощі, як мені здається, виникають у зв`язку з тим, що дипломат іноді забуває, що він в іншій країні, що він має дотримуватися правил, які прописані у відомих Віденських конвенціях», - сказав К.ГРИЩЕНКО.

«Сподіваюся, що такі ситуації більше не виникатимуть. Принаймні, ні в мене, ні в моїх колег і в Києві, і в Москві ніякого захоплення ситуація, що виникла в липні цього року, не викликала. Упевнений, кожен зі свого боку робитиме все можливе, щоб у нас були тільки позитивні сигнали від диппредставництв на території один одного», - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, на початку серпня між Україною і Росією виник дипломатичний скандал. З`явилася інформація про те, що Київ рекомендував Москві припинити виконання повноважень радника посольства РФ в Україні Володимира ЛИСЕНКА, котрий уже залишив Україну, і генконсула РФ в Одесі Олександра ГРАЧОВА.

У МЗС РФ висловили з цього приводу обурення. Посла України повідомили, що російська сторона пропонує українській стороні достроково завершити місію генконсула України в Санкт-Петербурзі Наталії ПРОКОПОВИЧ і одного з радників посольства України в Москві.

Пізніше МЗС України відкликав рішення про висилання О.ГРАЧОВА до «дзеркальної відповіді» Росії щодо генконсула України в Санкт-Петербурзі.

За інформацією Служби безпеки України, СБУ має достатньо доказів незаконної діяльності висланого з України радника-посланника посольства РФ В.ЛИСЕНКА.