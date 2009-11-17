Острів в Індійському океані купив дві тонни золота у МВФ

Міжнародний валютний фонд продав 2 тонни золота із своїх запасів Центробанкові Маврикію за 71,7 мільйона доларів, повідомляє AFP.

В офіційній заяві, поширеній МВФ, зазначається, що золото було продане Маврикію за середньоринковою ціною на цей метал станом на 11 листопада 2009 року. 16 листопада, коли було оголошено про угоду, був встановлений абсолютний рекорд ціни на золото - 1136,72 долара за унцію.

У середині вересня 2009 року МВФ оголосив про рішення виставити на продаж 403,3 тонни золота із своїх запасів, щоб одержати кошти на реалізацію програм допомоги бідним країнам. Невдовзі після того, як МВФ оголосив про плани продажу золота, з`явилися повідомлення, що весь запас дорогоцінного металу хоче купити Китай, які пізніше не підтвердилися.

Перша партія дорогоцінного металу із запасів МВФ була продана на початку листопада ЦБ Індії, який заплатив за 200 тонн золота суму, еквівалентну 6,7 мільярда доларів США. Другим покупцем золота у Міжнародного валютного фонду став Маврикій.

Республіка Маврикій - острівна держава в Індійському океані, на території якого живуть близько 1 мільйона 288 тисяч осіб. Маврикій за показником ВВП на душу населення входить до 10-ки найбільш успішних країн Африки. Основні дохід державі приносять туризм, виробництво цукрової тростини, а також офшорні зони.

Лента.ру