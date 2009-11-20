У Черновецького розповіли про новорічні розваги для киян

У Києві головну Новорічну ялинку України засвітять 19 грудня.

Монтаж її на Майдані Незалежності розпочнеться з 4 грудня. Передбачено, що вона буде, як в усі останні роки, 35 метрів заввишки, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Віталія ЖУРАВСЬКОГО.

За його інформацією, уже ведуться підготовчі роботи для монтажу ялинки: технічне обстеження і поточний ремонт металевого каркасу (основа ялинки), виготовляються нові іграшки.

Для оформлення 20-тонного металевого каркасу планується використати близько 450-500 ялинок, що забезпечуються за рахунок планової санітарної вирубки дерев.

«Ми замінимо стробоскопи на нові, більш яскраві. Повністю буде замінено світлодіодну кольорову гаму ялинки. Також зараз ведуться роботи з реставрації іграшок: різнокольорових пластикових кульок, а також гірлянд, сніжинок, напівсферичних кубів тощо. Звичайно, враховуючи те, що 2010 рік – Рік тигра, головною прикрасою ялинки будуть іграшкові тигри», – зауважив заступник голови КМДА.

Свято «Ялинко новорічна, засвітись вогнями!» розпочнеться на Майдані Незалежності 19 грудня о 16.30. Зараз формується концертна програма свята, якої увійдуть виступи таких творчих колективів як «Червона калина», «Яблуневий цвіт», «Україна».

За словами В.ЖУРАВСЬКОГО, до цьогорічної програми Новорічних та Різдвяних заходів, що проводитимуться в Києві, увійшли й спортивні заходи.

Так, на Майдані Незалежності буде встановлено тимчасову льодову ковзанку, відбудуться відкриті міські змагання з плавання і плавання у ластах на призи Діда Мороза і Золотої Рибки (Палац підводного спорту, вул. Сергієнка, 2/3) та передноворічний легкоатлетичний пробіг «Біг у 2010 рік» (31 грудня о 19.00 - старт біля НСК «Олімпійський»).

У столиці відбудеться низка заходів для соціально-незахищених верств населення.

Згідно із затвердженою Програмою загальноміських Новорічних та Різдвяних заходів, оприлюдненою на офіційному сайті КМДА, концерт на Майдані Незалежності розпочнеться о 19.00 31 грудня і завершиться 1 січня о 2.00.

Програмою також передбачено, що 19 грудня на Хрещатику відбудеться Парад Дідів Морозів – волонтерів (16.00 – 18.00).

Свято Різдва Христового відзначатимуть 7 січня 2010 року на Михайлівській площі з 14.00. Водночас, святкові Різдвяні заходи відбудуться і на Майдані Незалежності 5-7 січня.

Свято Водохреща 19 січня розпочнеться о 13.00 традиційно у Парку культури та відпочинку «Гідропарк».

Як повідомляв УНІАН, Новорічну ніч кияни святкуватимуть на Майдані Незалежності разом з учасниками проекту «Фабрика Зірок-3».