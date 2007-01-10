9-річна дівчинка отримала тяжкі опіки від вибуху газового котла

Дев’ятирічна дівчинка отримала важкі опіки в результаті вибуху газового котла.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління МНС України в Житомирській області.

Трагедія сталася у смт Ружин. У будинку без догляду батьків, які пішли на роботу, залишилися троє дітей – дівчатка 11-ти і 9-ти років, та 7-річний хлопчик.

9-річна дівчинка вирішила самостійно розпалити газовий котел, щоб обігрітися.

Вона відкрила газовий кран на трубі, накидала папір і підпалила його сірниками. В ту ж саму мить стався вибух. У результаті, дитина отримала опіки обличчя та шиї 1-2 ступеня.

За інформацією МНС, котел у будинку був старого зразка. Пожежні припускають, що він був несправним.

Як передає кореспондент УНІАН, за минулий рік на території Житомирщини під час пожеж загинули 7 дітей. Значна частина з них загинула через батьківський недогляд.