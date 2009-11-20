За добу від грипу і ГРВІ померли 7 людей

В Україні в результаті грипу і гострих респіраторних вірусних інфекцій померли 362 людей, в т.ч. за останню добу - 7 (у Вінницькій, Дніпропетровській, Закарпатській, Львівській, Полтавській, Чернігівській областях і м. Києві). З них двоє вагітних.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства охорони здоров`я України.

За даними відомства, на 20 листопада, всього в Україні зареєстровано 1 млн. 576 тис. 203 випадки захворювання грипом і ГРВІ. Госпіталізовані за весь час епідемії (з 29 жовтня) були 91 тис. 457 осіб, з них 2713 за останню добу. 236 перебувають у відділеннях реанімації, 35 – на штучній вентиляції легенів.