Нафтогаз відключив газ підприємству Сумихімпром

НАК “Нафтогаз України” 30 листопада припинила постачання газу на ВАТ “Сумихімпром” через борги підприємства.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Сумської міської ради.

Згідно з повідомленням, міський голова Сум Геннадій МІНАЄВ направив телеграму прем`єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО щодо ситуації з відключенням газу на ВАТ "Сумихімпром". Текст телеграми має у своєму розпорядженні УНІАН.

У телеграмі Г.МІНАЄВ зазначає, що в структурі підприємства є виробництво титанової продукції більш ніж на 2 млн. грн.

“Через відсутність газу для її виробництва, вона перейде в брак впродовж двох діб, збитки будуть відчутними для цього підприємства. Сам процес виробництва у зимовий період - під загрозою”, - йдеться у телеграмі.

За словами Г.МІНАЄВА, на сьогодні борг держави перед підприємством з ПДВ становить 35 млн. грн., що достатньо для розрахунків за одержаний газ і для здійснення інших термінових платежів.

Г.МІНАЄВ просить прем`єр-міністра сприяти відновленню роботи заводу.

“Прошу Вас особисто ухвалити зважене рішення щодо відновлення роботи ВАТ "Сумихімпром" і терміново дати доручення НАК "Нафтогаз України" на відновлення постачання газу для виробничих потреб підприємства і Державній податковій адміністрації України щодо повернення ПДВ”, - зазначає міський голова.

Довідка УНІАН. ВАТ «Сумихімпром» - енергохімічний комплекс, що виробляє двоокис титану, мінеральні добрива, сірчану і фосфорну кислоти, залізо-оксидні пігменти і коагулянти.

100% акцій ВАТ «Сумихімпром» знаходиться в управлінні Міністерства промислової політики України.

«Сумихімпром» завершив 2008 рік зі збитком 230,602 млн. грн., тоді як за підсумками 2007 року чистий прибуток підприємства становив 1,417 млн. грн.