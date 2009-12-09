У центрі Луганська горів супермаркет

Сьогодні вранці у центрі Луганська в супермаркеті "Марс-Эліт" торгово-розважального центру "Корона" сталася пожежа.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в центрі пропаганди Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій в Луганській області.

Загоряння відбулося ззовні, горіла обшивка будинку. Впродовж двох годин пожежу було ліквідовано. До гасіння були залучені 14 одиниць техніки.

Ніхто не постраждав. Причини пожежі та заподіяні нею збитки встановлюються.