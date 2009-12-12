З України екстрадовано одного з найвпливовіших злодіїв у законі

Сьогодні з аеропорту «Бориспіль» рейсовим літаком «Київ-Баку» до Республіки Азербайджан був екстрадований відомий у кримінальних колах «злодій в законі» Ровшан ДЖАНІЄВ на прізвисько «Ровшан Ленкоранський».

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, 3 грудня цього року в Києві Р.ДЖАНІЄВ був затриманий працівниками Головного Управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України, і Голосіївський районний суд столиці обрав йому міру запобіжного заходу – тримання під вартою до 40 діб.

«Ровшан Ленкоранський» у себе на батьківщині розшукується за вчинення тяжких злочинів, зокрема, за замах на вбивство та незаконне поводження зі зброєю.

Екстрадований є одним з найвпливовіших «злодіїв в законі» у Кавказькому регіоні. У січні 2008 року Р.ДЖАНІЄВА уже затримували працівники ГУБОЗ. Тоді Шевченківським районним судом міста Києва йому було обрано міру запобіжного заходу у вигляді арешту терміном 40 діб. Однак, перебуваючи під вартою, «Ровшан Ленкоранський», використовуючи корумповані зв’язки у Державному комітеті у справах релігій та національностей України, отримав статус біженця та був звільнений з-під варти і до останнього часу нелегально перебував на території України, зазначає прес-служба ГУБОЗ. Але Вищим адміністративним судом України рішення про надання Р.ДЖАНІЄВУ статусу біженця було скасовано.