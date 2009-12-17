Постачання Херсона хлібом практично відновлене

У магазини Херсона привозять хліб і хлібобулочні вироби, проте є труднощі з вивезенням продукції з одного з цехів ВАТ «Херсонський хлібокомбінат».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі мерії Херсона.

«Хліб підвозять з 2-х цехів комбінату. Через снігові замети не можуть вивезти вже готову продукцію з одного із цехів, розташованих у Східному селищі. Туди зараз пробивається спецтехніка», - повідомили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, через затори, що виникли на дорозі у напрямку Миколаєва, в Херсоні виникли складнощі з постачанням населенню хліба, оскільки частину продукції поставляли підприємства Миколаєва. Проте херсонські пекарі сьогодні збільшили потужності виробництва і обсяги хліба, що випікається.