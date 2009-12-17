На Донеччині зупинено роботу 14 котелень

У Донецькій області в через пориви електричних мереж у результаті снігопаду в даний час зупинено роботу 14 котелень.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Донецької обласної держадміністрації. Згідно з повідомленням, зупинено роботу 3-х котелень у місті Єнакієвому, 5-ти котелень у місті Шахтарську, по дві котельні зупинено в містах Макіївці та Дебальцеве, по одній – в Горлівці і Кіровському.

В ОДА зазначили, що після відновлення електропостачання роботу котелень буде також відновлено.

На сьогодні в містах області створено штаби, головне завдання яких забезпечити цілодобове постачання води, тепла та інших необхідних ресурсів у регіоні. Режим роботи в дорожніх управліннях цілодобовий, також створено аварійні бригади, які за необхідності негайно виїжджають на місце призначення, повідомили у прес-службі.