Погода на Миколая

19 грудня на території України за прогнозами синоптиків очікуються складні погодні умови.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, у південних, центральних, а вранці, вдень і в північних областях пройдуть сильні снігопади, хуртовини (вночі у південних і центральних областях місцями дуже сильний сніг та сильні хуртовини), снігові замети; на решті території невеликий сніг. Температура вночі 13-18° морозу, на заході місцями до 22°, вдень 10-15° морозу; у південних, східних областях та на Закарпатті вночі 7-12°, вдень 4-9° морозу.

У Криму пройде дощ з мокрим снігом, вночі сильні опади, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу; температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8° тепла.

Вітер переважно східний та північно-східний, 9-14 м/с, в Україні, крім заходу, пориви 15-20 м/с, на півдні місцями 25-30 м/с.

На дорогах ожеледиця.

На Київщині будуть складні погодні умови. Вночі пройде помірний, вдень сильний сніг; пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини. На дорогах ожеледиця. Температура вночі 13-18°, вдень 10-15° морозу. У м. Києві температура вночі 14-16°, вдень 11-13° морозу.