Експерти схарактеризували стан корупції в Україні

Більшість нормативно-правових актів України щодо протидії корупції є деклараціями і не мають конкретних заходів і чітких термінів їх реалізації.

Про це на прес-конференції в УНІАН заявив консультант з антикорупційних програм Центру громадської експертизи Максим БОРОДА, підсумовуючи результати дослідження в рамках проекту "Протидія корупції як один із пріоритетів державної політики в Україні: розбіжності між словами і діями", який проводився цією організацією протягом листопада-грудня.

"Більшість нормативно-правових актів у сфері запобігання та боротьби з корупцією сформульовані у вигляді декларацій та політичних цілей, а не конкретних заходів, та не мають чутко визначених термінів реалізації", - сказав він.

Продовжуючи тему, голова правління Центру Любомир ЧОРНИЙ зазначив, що серед чинних актів антикорупційного законодавства "переважають підзаконні нормативно-правові акти, якими затверджуються різноманітні державні програми, концепції, плани дій та заходи, і лише незначну їх частину становлять закони, більшість з яких мають рамковий характер". "За таких умов навряд чи можна говорити про ефективну діяльність держави у напрямку подолання корупції", - наголосив він.

Також у рамках проекту експерти визначили низку фактів, що характеризують стан корупції в Україні. А саме: Україна за даними міжнародних організацій визначена найбільш корумпованою із 69 країн; порушення кримінальних справ за хабарництво є не системним явищем і менше, ніж 40% з них доходять до суду; із 24 завдань протидії корупції, визначених РНБОУ у жовтні 2008 року виконано менше третини; із посадових осіб до адмінвідповідальності притягуються здебільшого держслужбовці 5-7 категорії; на народних депутатів та депутатів рад регіонального рівня за 10 місяців цього року жодного разу не складалися протоколи про корупцію.

Водночас експерти відзначили, що найбільш активними суб’єктами формування державної антикорупційної політики є Кабінет міністрів України (21 акт) та Президент (18 актів) при значно відчутнішому впливі останнього на ситуацію щодо подолання корупції.