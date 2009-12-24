Інкасаторська машина врізалась у «Форд»: одна загибла, двоє поранених
10:21, 24 грудня 2009Суспільство
2041 0
ДТП на трасі Сімферополь – Феодосія
Одна людина загинула і дві дістали травми внаслідок зіткнення інкасаторського автомобіля з легковим на трасі Сімферополь – Феодосія в Криму.
Як повідомляє прес-служба кримського управління МНС, аварія сталася в Сімферопольському районі у другій половині дня 23 грудня.
Автомобіль марки «Форд» зупинився, щоб повернути. Ззаду їхала інкасаторська машина марки «Хюндай». Вона врізалася в легковик.
Загинула 54-річна пасажирка «Форда». Двоє людей доставлено в лікарню.
Крім того, в Криму одна людина загинула і чотири травмовані внаслідок зіткнення двох автомобілів 23 грудня в Красноперекопському районі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter