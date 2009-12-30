У Чорному морі врятували російського аквалангіста

Вчора о 10.30 у Чорному морі поблизу села Оленівка в Криму при зануренні під воду зазнали лиха двоє аквалангістів, чоловік (1984 року народження) і жінка (1986 р.н.), громадяни Росії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, о 15.45 спільними зусиллями рятувальників МНС і прикордонників біля берега був знайдений чоловік із ознаками переохолодження. Його доставили до лікарні, доля жінки залишається невідомою.

Пошукові роботи тривають. Ситуація перебуває під контролем Севастопольського морського координаційного аварійно-рятувального центру МНС.