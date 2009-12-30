У Чорному морі врятували російського аквалангіста
10:44, 30 грудня 2009Суспільство
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Триває пошук жінки
Вчора о 10.30 у Чорному морі поблизу села Оленівка в Криму при зануренні під воду зазнали лиха двоє аквалангістів, чоловік (1984 року народження) і жінка (1986 р.н.), громадяни Росії.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, о 15.45 спільними зусиллями рятувальників МНС і прикордонників біля берега був знайдений чоловік із ознаками переохолодження. Його доставили до лікарні, доля жінки залишається невідомою.
Пошукові роботи тривають. Ситуація перебуває під контролем Севастопольського морського координаційного аварійно-рятувального центру МНС.
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