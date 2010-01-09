Євростат уточнив дані щодо ВВП в зоні євро та в ЄС

За уточненими даними, у третьому кварталі 2009 року в єврозоні ВВП зріс на 0,4%, в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) – на 0,3%, порівняно з другим кварталом 2009 року.

Про це УНІАН повідомили у Євростаті.

Порівняно з третім кварталом 2008 року, ВВП у третьому кварталі 2009 року знизився на 4,0% в єврозоні та на 4,3% в ЄС-27.

В третьому кварталі серед країн, дані від яких доступні, найбільше зростання ВВП, порівняно з другим кварталом 2009 року, зареєстровано в Литві (6,1%), в Люксембурзі (4,2%) та Словаччині (1,6%).

Як повідомляв УНІАН, за уточненими даними, у другому кварталі 2009 року ВВП зменшився на 0,1% в єврозоні та на 0,3% в ЄС-27, порівняно з першим кварталом 2008 року.

У 2008 р. ВВП зріс на 0,8% в єврозоні та на 0,9% в ЄС-27, порівняно з 2007 роком, коли зростання ВВП становило 2,6% в єврозоні та 2,9% - в ЄС-27.

У 2009 році до зони євро належать 16 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Словаччина, Кіпр та Мальта.