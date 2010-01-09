Незрячий священик з Прикарпаття пішки дійшов до Віфлеєма

Незрячий священик з Прикарпаття зустрів Різдво у Вифлеємі. Про це повідомив журналістам провідник сліпого священика Андрій КАЛЮЖНИЙ.

За його словами, «проща до Бога стала змістом земного буття і для незрячого священика о. Ігоря ІВАНІВА, а Церква - його Небом на землі». Провідник каже, що незрячий отець уже повернувся із Святої землі, «встеливши молитвами тисячі кілометрів». Він повідомив, що до Вифлеєма добирались пішки, часом автостопом і літаком. «У кожному храмі, де прочани знаходили прихисток, священик під час спільних богослужінь дякував Богові за його ласки і покров, молився за нужденних, просив у Господа допомоги. – повідомив А.КАЛЮЖНИЙ. - У товстелезному зошиті-щоденнику отця Ігоря - тисячі записів, імен, людської відвертості, прохань і пастирських благословень. Мужність та відданість о. Ігоря Христовій Церкві є добрим прикладом для всіх нас».

«Отець Ігор, - згадує провідник Андрій, був у співслужінні і в храмі Гробу Господнього перед Різдвом за Юліанським календарем, на горі Фавор у храмі Преображення Господнього, що на висоті 586 метрів над рівнем моря, у храмі Різдва Христового у Віфлеємі».

Як повідомляв УНІАН, торік, у грудні на свято Введення Пречистої Діви Марії у храм Господній незрячий священик о. Ігор ІВАНІВ та його провідник парафіянин церкви Святої Параскеви УГКЦ в Болехові А.КАЛЮЖНИЙ вирушили з храму Божої Матері Неустанної Помочі в Івано-Франківську у прочанську дорогу до Єрусалима, щоб вклонитися слідам Христовим на Святій землі: помолитися біля Гробу Господнього, відчути серцем велич Преображення на горі Фавор, зустріти радість Різдва Христового у Віфлеємі.