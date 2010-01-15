Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому за 8,07 грн./дол., що на 0,6% дешевше, ніж 14 січня, продають – за 8,16 грн./дол., що на 0,4% дешевше.

Про це повідомляє Finance.ua. Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються у межах 8,05-8,10 грн./дол., з продажу – в межах 8,15-8,18 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках знизився на 0,7% порівняно з 14 січня і сьогодні становить 11,66 грн./євро, продажу – на 1%, до 11,88 грн./євро.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 11,55-11,75 грн./євро, з продажу – в межах 11,80-12,10 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля у комбанках порівняно з 14 січня знизився на 1,1% і становить у середньому 0,2635 грн./рубль, продажу – на 0,3%, до 0,2760 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються у межах 0,2100-0,2711 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2730-0,2830 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара у банках Києва становить 8,07 грн./дол., продажу – 8,17 грн./дол. Курс купівлі/продажу знизився на 0,4% відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 8,05-8,10 грн./дол., з продажу – в межах 8,15-8,18 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в банках Києва знизився на 0,8% порівняно з 14 січня і сьогодні становить 11,65/11,90 грн./євро.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 11,55-11,70 грн./євро, з продажу – в межах 11,80-12,10 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля у комбанках столиці порівняно з 14 січня знизився на 0,5% і сьогодні становить 0,2628 грн./рубль, продажу – на 0,4%, до 0,2766 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2100-0,2711 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2730-0,2830 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укргазбанк»: долар США – 8,05/8,15 грн., євро – 11,65/11,85 грн., рубль – 0,2700/0,2770 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,03/8,13 грн., євро – 11,70/11,98 грн., рубль – 0,2700/0,2800 грн.

«Приватбанк»: долар США – 8,08/8,165 грн., євро – 11,55/11,85 грн., рубль – 0,2680/0,2800 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 15 січня, становить: гривні до долара США – 8,0024, до євро – 11,592277, до російського рубля – 0,27191.