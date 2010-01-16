Викрадено два системних блоки в окружному виборчкомі

У Запоріжжі невідомі викрали системні блоки з приміщення комісії ТВО 77, розташованого в будівлі Орджоникідзевської райадміністрації м. Запоріжжя.

Як повідомили УНІАН у центрі громадських зв`язків ГУ МВС України в Запорізькій області, "сьогодні вранці з Орджоникідзевської райадміністрації (м. Запоріжжя, вул. Сєдова, 5) до міліції надійшло повідомлення про інцидент у приміщенні, виділеному для роботи виборчої комісії округу. Виїхавши на місце пригоди, співробітники міліції встановили, що невідомі проникли в приміщення окружкому й викрали з нього 2 системних блоки".

Зараз, за даними ЦГЗ, правоохоронці ще продовжують працювати на місці пригоди, проте за попередніми даними, системні блоки - єдине, що зникло з приміщення ОВК.

"Печатки, документи комісії - на місці, все інше, за попередніми даними - теж", - повідомили в ЦГЗ.