Луценко: МВС виявило 6400 фальшивих заяв про голосування вдома
94 справи порушено щодо спроб підкупу
За зверненнями громадян та органів прокуратури Міністерство внутрішніх справ провело перевірку заяв виборців, які виявили бажання голосувати вдома і з’ясувало, що 6400 з них сфальсифіковані.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві заявив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО. За його словами, в тому числі окремі з цих сфальшованих заяв були написані від імені померлих людей.
Ю.ЛУЦЕНКО акцентував увагу на тому факті, що наразі за виявленими сфальшованими заявами про голосування вдома порушені кримінальні справи і відповідно до чинного законодавства кримінальна відповідальність за це тягне за собою позбавлення волі на термін до 6 років.
Відтак, Ю.ЛУЦЕНКО порекомендував громадянам «не випробувати на міцність МВС і голосувати виключно за позовом душі і серця».
Крім того, органи внутрішніх справ порушили 94 кримінальні справи за фактами спроб підкупу виборців. Найбільше таких справ у Тернопільській області та в місті Києві. Отримано 656 заяв про порушення виборчого законодавства. З них 80 про хуліганські дії, 66 – про спроби підкупу, 15 – про втрати печаток тощо.
Всього ж про голосування вдома офіційно заявили за даними на вчорашній день 781290 громадян, з яких найбільше в Донецькій області (майже 95 тис.), в Харківській та Луганській (по 56 тис.).