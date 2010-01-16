О 18 годині відбудеться засідання ЦВК

16 січня о 18.00 відбудеться чергове засідання Центральної виборчої комісії (площа Лесі Українки, 1, 2-й поверх, прес-центр ЦВК).

Як повідомили УНІАН у Секретаріаті ЦВК, на засіданні передбачається розглянути, зокрема, питання про реєстрацію довірених осіб кандидатів на пост Президента України у територіальних виборчих округах, про зміни в складі ОВК, а також низку інших фінансових та організаційних питань щодо підготовки та проведення виборів Президента України 17 січня 2010 року тощо.

Акредитація представників ЗМІ на захід триватиме до 17.00 16 січня за телефонами: 256-81-72, 256-82-80.