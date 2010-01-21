«Таращанський череп» піддадуть додатковій експертизі

«Таращанський череп», який, за твердженням Генпрокуратури, належить Георгію Гонгадзе, піддадуть додатковій експертизі. На неї офіційно запросили матір журналіста, де пообіцяли надати зразки для приватного дослідження.

Експертне судово-медичне дослідження заплановане на 26 січня. В офіційному повідомленні, яке Генпрокуратура надіслала матері журналіста, зазначено, що експерти судово-медичної криміналістики вилучатимуть «металеву щільність, яку виявили у ділянці чола з лівого боку черепа». У листі вказано, що Леся Гонгадзе як потерпіла, або її представник, адвокат Андрій Федур, можуть взяти участь у цій слідчій дії, на що мати журналіста вже дала згоду, і збирається до Києва.

Прокуратура також дозволяє матері взяти зразки кісткових тканин черепа для проведення приватної експертизи ДНК. Про це Леся Гонгадзе просила Генпрокуратуру у своєму зверненні ще торік наприкінці вересня. Маючи дитячий зуб Георгія, вона планує замовити експертизу, аби порівняти ці зразки із зразками черепа. «Німецькій хвилі» Леся Гонгадзе повідомила, що швидше за все звернеться до фахівців однієї з лабораторій у Німеччині. Якої саме, вона не розголошуватиме, як і не розголошуватиме результати дослідження.

Вартість ДНК-експертизи становить близько 800 євро, додала мати. Вона також наголосила, що жодних металічних осколків в черепі її сина ніколи не було, а тому сумнівається, що віднайдений череп належить Георгію, про що запевняють у генпрокуратурі.