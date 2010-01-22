У трьох областях через сильні снігопади скасовують автобусні рейси

У Хмельницькій та Кіровоградській областях внаслідок сильного снігопаду скасовано низку автобусних рейсів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства транспорту та зв`язку України.

Зокрема, через снігопад та сильний вітер, який спричинив перемети на дорогах, в Кіровоградській області не відбулися три міжобласні рейси в південному напрямку (Бобринець-Кривий Ріг, Устинівка-Миколаїв, Бобринець-Миколаїв) та 37 рейсів у межах області.

Крім того, внаслідок сильного снігопаду з вітром та снігових переметів на дорозі у Хмельницькій області було зірвано сім рейсів в межах області. Вчасно не доїхали до кінцевого пункту призначення 22 рейси в межах області. Дорожники в інтенсивному режимі ведуть роботи з прибирання снігу.

Також було відмінено один рейс у Київській області (Київ - Сеньківка).

Скасування рейсів в інших регіонах України внаслідок погодних умов немає. Автовокзали та автобусні станції функціонують в звичайному режимі.